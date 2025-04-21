Медвежий угол
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Медвежий угол

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Вместо помощи: чиновники забрали у семьи погорельцев семерых детей

Вместо помощи: чиновники забрали у семьи погорельцев семерых детей

Русский компас Фото: из личного архива Анастасии Переваловой/Alexander Legky. Ведь бесплатное жильё важнее мигрантам, так получается? Карина ДРУЖИНИНА В Саратове многодетная мать-одиночка Анастасия Перевалова отчаянно пытается вернуть своих детей, которых забрала опека после трагедии — в 2022 году у неё сгорел дом.

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Комментарии
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Александр Попов
Не работает, потому что в декрете. Или длжна в поле рожать и сразу за работу? Социал-дарвинизм выключайте.
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15 час.
леонид рыбаков
Дать жилье --это фонд города А сдать в дед дом детей это федеральные деньги и город не теряет . А мигранты -хоть расстреляйте -но что то чиновникам перепадает однозначно . Вот и вся подноготная
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9 час.
СВ
Сергей Васильевич
...И тех, кто ее крышует...
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2 час.
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