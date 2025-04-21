Вместо помощи: чиновники забрали у семьи погорельцев семерых детей

Не работает, потому что в декрете. Или длжна в поле рожать и сразу за работу? Социал-дарвинизм выключайте.

леонид рыбаков

Дать жилье --это фонд города А сдать в дед дом детей это федеральные деньги и город не теряет . А мигранты -хоть расстреляйте -но что то чиновникам перепадает однозначно . Вот и вся подноготная