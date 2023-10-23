Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Удивительные особенности нового украинского быта

Удивительные особенности нового украинского быта

Если бы Украины не существовало, её стоило бы придумать, просто для того чтобы иметь перед глазами пример того, как поступать нельзя.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Мне не сладок, не приятен дым сгоревшего отечества, но его золой и пеплом не посыплю я главу. Суть не в качестве лекарства, всё равно недуг не лечится, ни за плату, ни по блату, ни во сне, не на яву.                                             Кое-как по свету мыкались, привыкали, да не свыкнулись. Лыко в строку, срока лихо и с киркою и с кнутом.         Мы не сладили с эпохою, потому, что все нам по уху. Разгильдяи, плуты, бляхеры, невдомек - кому мы впрок. Будь ты рокер или инок, ты в хохлятской луже вымок. И пребудешь таковым ты, даже выйдя за порог…  Как же слова мудрого Градского пришлись нынче в тему о территории 404.
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4 д.
СМ
Сергей Мерзлов
Так хохлы всегда, в большей своей массе, такими были! Советская власть исправить не смогла. Если живут среди русских - нормальные. Им просто больше 3 собираться нельзя - башню сносит!
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3 д.

Картина дня

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