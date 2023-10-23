Удивительные особенности нового украинского быта

Николай Герасименко

"Мне не сладок, не приятен дым сгоревшего отечества, но его золой и пеплом не посыплю я главу. Суть не в качестве лекарства, всё равно недуг не лечится, ни за плату, ни по блату, ни во сне, не на яву. Кое-как по свету мыкались, привыкали, да не свыкнулись. Лыко в строку, срока лихо и с киркою и с кнутом. Мы не сладили с эпохою, потому, что все нам по уху. Разгильдяи, плуты, бляхеры, невдомек - кому мы впрок. Будь ты рокер или инок, ты в хохлятской луже вымок. И пребудешь таковым ты, даже выйдя за порог… Как же слова мудрого Градского пришлись нынче в тему о территории 404.