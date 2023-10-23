Если бы Украины не существовало, её стоило бы придумать, просто для того чтобы иметь перед глазами пример того, как поступать нельзя.
Удивительные особенности нового украинского быта
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Николай Герасименко
"Мне не сладок, не приятен дым сгоревшего отечества, но его золой и пеплом не посыплю я главу. Суть не в качестве лекарства, всё равно недуг не лечится, ни за плату, ни по блату, ни во сне, не на яву. Кое-как по свету мыкались, привыкали, да не свыкнулись. Лыко в строку, срока лихо и с киркою и с кнутом. Мы не сладили с эпохою, потому, что все нам по уху. Разгильдяи, плуты, бляхеры, невдомек - кому мы впрок. Будь ты рокер или инок, ты в хохлятской луже вымок. И пребудешь таковым ты, даже выйдя за порог… Как же слова мудрого Градского пришлись нынче в тему о территории 404.
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4 д.
СМ
Сергей Мерзлов
Так хохлы всегда, в большей своей массе, такими были! Советская власть исправить не смогла. Если живут среди русских - нормальные. Им просто больше 3 собираться нельзя - башню сносит!
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3 д.
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