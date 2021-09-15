Привет от врагов России: Лаврова оклеветали перед выборами

МОЯ СТРАНАПолитикаПривет от врагов России: Лаврова оклеветали перед выборами В конце этой недели пройдут всероссийские выборы в Госдуму, участвует в них и глава МИД РФ Сергей Лавров.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenОткуда такое состояние у сотрудницы МИД?Федор ЕфименкоНеужто нет возможности всю эту сволочную клоаку во главе с эхо и других мразот отправить на лесоповал. Ну край слить в унитаз,ну там же место этому вонючему дерьму.Светлана Петровапо-моему у нас спокойно относятся к такого рода сплетням, на здоровье, как говоритсяДмитрий ГуринДа было уже подобное. Вот политики пошли, то сотрудницу завалит, по горничную от.... тот же Доминик Стросс-Кан как пролетел перед президентскими выборами во Франции и ведь как удачно... для пендостана. Ну придумайте что ни будь поновее и актеров подберите не из подворотни а то отравление Скрипалей, это вообще анекдот! Там понимашь эксперты в костюмах хим защиты ходють, анализы берут, а на заднем плане "Бобби" в форме прогуливается, типо я понимашь бессмертный!!!КоськаДА????? Это правда????? НУ, МОЛОДЕЦ, МУЖИК НА ВСЕ100%, ОДОБРЯМс!!!!!Комментировать
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