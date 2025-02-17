Экс-глава ЦБ Аргентины подал в суд на Милея из-за аферы с криптовалютой

Global Look Press/Manuel Cortina/Keystone Press Agency Бывший глава Центробанка Аргентины обратился в суд с обвинениями в мошенничестве против президента страны Хавьера Милея, который прорекламировал криптовалюту в своих социальных сетях, сообщили в газете Nacion.
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