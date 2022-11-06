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Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате. Ему вернут долги в 2023-м (Sport24.ru)

Стало известно, почему Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Как пишет Sport24.ru, форвард принял такое решение из-за задержек по зарплате и нехватки игрового времени.

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