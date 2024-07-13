Песков: столицы стран Европы являются потенциальными жертвами из-за ракет США

Соединённые Штаты и ранее размещали в Европе ракеты, направленные на Россию, Москва уже «всё это проходила» и сейчас имеет потенциал сдерживать размещаемые там американские вооружения, заявил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.