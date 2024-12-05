Лавров: у РФ есть сведения о том, кто поддерживает террористов в Сирии

У России есть сведения о том, кто поддерживает террористические исламистские группировки в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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