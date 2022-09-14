Журналист районной газеты «Наш Амурск» в рамках акции «Один день с участковым» узнала о служебных буднях самого народного полицейского

Журналист районной газеты «Наш Амурск» в рамках акции «Один день с участковым» узнала о служебных буднях самого народного полицейского

Героем нашей новой публикации в рамках всероссийской акции стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Амурскому району капитан полиции Иван Муховиков.

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