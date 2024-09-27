Вопрос на засыпку: почему мы забываем то, о чём только что думали?

Как часто вы оказывались в ситуации, когда мысль, только что мелькнувшая в голове, внезапно исчезала, оставляя чувство растерянности? Это явление чрезвычайно распространено и вызывает немалый интерес у исследователей, изучающих работу человеческого мозга.
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