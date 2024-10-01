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В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов

В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов

Пребывание канцлера Германии Олафа Шольца на посту после выборов 2025 года — нереалистичный сценарий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре.

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