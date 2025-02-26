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Царьград

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Сотрудников Microsoft выгнали с собрания из-за протестов против контрактов с Израилем

Сотрудников Microsoft выгнали с собрания из-за протестов против контрактов с Израилем

Пять сотрудников Microsoft были выдворены с совещания с гендиректором Сатьей Наделла за протест против контрактов на поставку ИИ для Армии обороны Израиля, использовавшегося в секторе Газа и Ливане.

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