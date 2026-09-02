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Царьград

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Новак: "Это стоит того". В России усилены меры защиты НПЗ - подробности

Новак: "Это стоит того". В России усилены меры защиты НПЗ - подробности

Новак раскрыл данные об усилении защиты НПЗ в России. В этой области работа была усилена.Вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума раскрыл журналистам информацию о мерах защиты в стране для НПЗ.

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Игорь Кузнецов

Пусть сами собственники считают как им выгоднее - нести дополнительные  "большие затраты" для защиты предприятий с уменьшением прибыли (или, даже, с убытками) или передать (продать) собственность государству.