Оксидный электролит для твердотельных батарей установил рекорд проводимости

Учёные выяснили, что движение фтора помогает ионам лития быстрее проходить через кристалл — проводимость LLNOF достигла 16,3 мСм/см, максимального значения для оксидных твёрдых электролитов Исследователи из Нагойского университета в Японии обнаружили, что ион фтора внутри материала LLNOF слегка сдвигается каждый раз, когда ион лития переходит на вакантное место.