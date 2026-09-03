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Оксидный электролит для твердотельных батарей установил рекорд проводимости

Оксидный электролит для твердотельных батарей установил рекорд проводимости

Учёные выяснили, что движение фтора помогает ионам лития быстрее проходить через кристалл — проводимость LLNOF достигла 16,3 мСм/см, максимального значения для оксидных твёрдых электролитов Исследователи из Нагойского университета в Японии обнаружили, что ион фтора внутри материала LLNOF слегка сдвигается каждый раз, когда ион лития переходит на вакантное место.

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