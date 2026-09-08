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Царьград

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Компания "ПроЗерно": Россия поставила в Иран 913,7 тыс. тонн зерна

Компания "ПроЗерно": Россия поставила в Иран 913,7 тыс. тонн зерна

С начала текущего сельхозгода, с 1 июля по 8 сентября 2026 года, Россия поставила в Иран 913,7 тыс. тонн зерна, что стало самым высоким показателем среди покупателей.

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