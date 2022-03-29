Сколько у России осталось высокоточных ракет?

Пентагон считал, что «Калибры» должны были закончиться 20 марта, а теперь предполагают, что русские использовали половину арсенала В сомнениях американцев в том, что наши запасы высокоточного оружия явно не беспредельны, резоны определенно есть.
Пентагон считал, что «Калибры» должны были закончиться 20 марта, а теперь предполагают, что русские использовали половину арсенала В сомнениях американцев в том, что наши запасы высокоточного оружия явно не беспредельны, резоны определенно есть.
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