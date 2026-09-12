Как экспорт рыбы из прибрежных квот обходит внутренний рынок

Прибрежное рыболовство — особый режим, введённый в 2019 году. Его суть: рыба, добытая в прибрежной зоне, должна доставляться на российский берег для переработки и продажи внутри страны.
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