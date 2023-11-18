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США испытали новую ракету точного удара PrSM для РСЗО HIMARS

США испытали новую ракету точного удара PrSM для РСЗО HIMARS

Дальнобойные РСЗО являются одним из «козырей» американской армии, позволяя наносить высокоточные массированные удары по противнику, в том числе находящемуся в оперативной глубине.

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