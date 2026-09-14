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ВС России «Геранями» поразили два сухогруза в порту Одессы

ВС России «Геранями» поразили два сухогруза в порту Одессы

Российские военные для ограничения логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразили с помощью дронов «Герань» два сухогруза в порту Одессы.

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