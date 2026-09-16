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Царьград

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Bloomberg: Гон предстанет перед судом в Париже заочно за $1 млн

Bloomberg: Гон предстанет перед судом в Париже заочно за $1 млн

Бывший руководитель Nissan Карлос Гон обвиняется в коррупции за выплату $1 млн политику Рашиде Дати. Судебные слушания проходят в Париже заочно.

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