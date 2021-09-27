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Уникальная природа Камчатки не должна страдать от наплыва туристов

Уникальная природа Камчатки не должна страдать от наплыва туристов

Как сообщили в пресс-службе края, в стратегической сессии приняли участие представители краевой власти, туристические операторы Камчатки, региональный представитель Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства, спасатели поисково-спасательного отряда Камчатского края и МЧС, директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской Академии наук», инструкторы, экскурсоводы, гиды-проводники, председатель Федерации спортивного туризма Камчатки, президент Клуба туристов имени Г.

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