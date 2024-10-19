В небе над российским регионом перехватили и уничтожили семь дронов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены и уничтожены в небе над регионом.