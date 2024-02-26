«Случайный конфликт»: Западу указали на риск ядерной войны из-за действий на Украине

Украинский конфликт может перерасти в ядерную войну, ведь растет число опасных проявлений поведения. Об этом предупредила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре в беседе с РИА Новости.
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