«Случайный конфликт»: Западу указали на риск ядерной войны из-за действий на Украине

Украинский конфликт может перерасти в ядерную войну, ведь растет число опасных проявлений поведения. Об этом предупредила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре в беседе с РИА Новости.