Акция "Сад памяти" в Ногайском районе Дагестана

В рамках традиционной весенне-осенней акции "Сад памяти" сотрудники республиканской газеты "Голос степи" Этномедиахолдинга "Дагестан" совместно с Русланом Абдулбариевым, участником специальной военной операции, и его матерью Гульфирой провели мероприятие на площади перед зданием правительства Дагестана.