Актриса Тамара Акулова высказалась о недавней потере дочери

Акулова призналась, что до последнего надеялась на выздоровление дочери Анны Шерлинг Родственники ушедшей из жизни российской артистки тяжело переживают трагическое событие.
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