ЗАГС Новосибирской области рассказал о смертности в регионе

ГБ

Геннадий Бережнов

И к чему эта статистика? А что то делается, что бы исправить это положение? Каждый год сообщают сколько гибнут в ДТП, но что нужно изменить, а не однобоко давить на водителей, никто и не знает. ГАИ ежедневно стоят на поворотах и за углом, проверяя документы, а вот рейдов их, как участников движения, нет. И не на своих сияющих машинах!