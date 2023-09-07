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ЗАГС Новосибирской области рассказал о смертности в регионе

ЗАГС Новосибирской области рассказал о смертности в регионе

С начала 2023 года в регионе скончались больше 23,5 тысячи человек.ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику убыли населения и рождаемости за август 2023 года.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
И к чему эта статистика? А что то делается, что бы исправить это положение? Каждый год сообщают сколько гибнут в ДТП, но что нужно изменить, а не однобоко давить на водителей, никто и не знает. ГАИ ежедневно стоят на поворотах и за углом, проверяя документы, а вот рейдов их, как участников движения, нет. И не на своих  сияющих машинах!
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