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«Валенсия» — «Реал». Видеообзор матча с победным голом на 90+5 минуте и удалением Винисиуса

«Валенсия» — «Реал». Видеообзор матча с победным голом на 90+5 минуте и удалением Винисиуса

В пятницу, 3 января, в Испании состоялся перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» на выезде обыграл «Валенсию» со счетом 2:1.

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