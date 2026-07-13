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Контрафронт

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Австралия: общее предупреждение о вредных веществах было объявлено в связи с пожаром на предприятии...

Австралия: общее предупреждение о вредных веществах было объявлено в связи с пожаром на предприятии по обращению с отходами в Нортгемптоне (участок 300, Хоррокс-роуд) в Нортгемптоне, Западная Австралия (Вашингтон), ранним утром по местному времени; Людей в этом районе попросили оставаться дома с закрытыми дверями и окнами, а в качестве меры предосторожности выключили кондиционеры.

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