Австралия: общее предупреждение о вредных веществах было объявлено в связи с пожаром на предприятии по обращению с отходами в Нортгемптоне (участок 300, Хоррокс-роуд) в Нортгемптоне, Западная Австралия (Вашингтон), ранним утром по местному времени; Людей в этом районе попросили оставаться дома с закрытыми дверями и окнами, а в качестве меры предосторожности выключили кондиционеры.