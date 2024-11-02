Джамал Мюррэй не смог доиграть матч с «Миннесотой». У него подозрение на сотрясение мозга

У разыгрывающего «Денвера» подозрение на сотрясение мозга после игрового столкновения. В третьей четверти Джулиус Рэндл случайно ударил плечом по носу Мюррэя, голова канадского баскетболиста от этого удара дернулась и попала в опекавшего его Энтони Эдвардса.