«Для биомедицинских применений»: российские учёные разработали эффективную технологию получения наночастиц магнетита

Российские учёные из НИТУ МИСИС разработали новый способ получения наночастиц магнетита, которые сейчас используются преимущественно в качестве контраста при МРТ, но могут найти применение и в таргетной терапии рака.
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