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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон дважды забил «Эдмонтону» и сохранил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 72 очка, у Драйзайтля – 67, у Кучерова – 65, у Макдэвида – 64

Маккиннон дважды забил «Эдмонтону» и сохранил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 72 очка, у Драйзайтля – 67, у Кучерова – 65, у Макдэвида – 64

Форвард «Колорадо» сделал дубль в матче против «Ойлерс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ и был признан второй звездой.

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