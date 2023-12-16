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Четыре человека насмерть отравились угарным газом в российском регионе

Четыре человека насмерть отравились угарным газом в российском регионе

В Пензенской области четыре человека погибли, надышавшись угарным газом. Трагедия произошла утром в субботу, 16 декабря, в селе Средняя Елюзань, в одном из домов, расположенных на улице Такташа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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