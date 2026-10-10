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Калуга-поиск

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Ещё 19 БПЛА сбили в калужском небе ночью

Ещё 19 БПЛА сбили в калужском небе ночью

Вечером 9 октября и в ночь на 10 октября Калужскую область атаковали беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, вчера вечером и прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 19 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

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