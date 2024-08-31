Ошибка в ПО парализовала инфраструктуру Нидерланд. Задело полицию, скорую помощь и аэропорт

Ошибка в программном обеспечении парализовала работу голландских экстренных служб и аэропорта ЭйндховенаВ Нидерландах произошел серьезный компьютерный сбой, вызванный ошибкой в программном коде, что привело к масштабным проблемам в работе государственных служб, включая полицию, скорую помощь, пожарные службы, а также к отмене десятков рейсов в аэропорту Эйндховена.
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