Ошибка в ПО парализовала инфраструктуру Нидерланд. Задело полицию, скорую помощь и аэропорт

Ошибка в программном обеспечении парализовала работу голландских экстренных служб и аэропорта ЭйндховенаВ Нидерландах произошел серьезный компьютерный сбой, вызванный ошибкой в программном коде, что привело к масштабным проблемам в работе государственных служб, включая полицию, скорую помощь, пожарные службы, а также к отмене десятков рейсов в аэропорту Эйндховена.