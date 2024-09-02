Аналитики призывают отказаться от мемкоинов и обратить внимание на RWA и ИИ

Мемкоины стали одним из самых популярных секторов криптовалют в этом году. Однако, несмотря на их объективную доходность, превосходящую остальные отраслевые монеты,, эксперты считают, что мемкоины не являются лучшим инвестиционным инструментом для долгосрочного роста.