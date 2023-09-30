Страна и люди
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Страна и люди

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Артиллеристы ЗВО уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении

Артиллеристы ЗВО уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Гиацинт-С» и «Акация» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

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