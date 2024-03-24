ТАСС: операторы РФ отменили плату на звонки в экстренные службы из-за теракта

Крупнейшие российские операторы сотовой связи МТС, "Билайн", Tele2 и "МегаФон" отменили абонентскую плату за звонки по номерам горячих линий экстренных служб в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.
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