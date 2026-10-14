С 1 ноября 2026 года жители девяти многоквартирных домов в Нижнем Новгороде перейдут на прямые расчёты за электроэнергию с «ТНС энерго НН» из-за систематических долгов управляющей компании ООО «Имидж Управление».
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