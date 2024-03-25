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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Майоров: «СКА разочаровал – не понял, что хотели в 5-м матче. У «Автомобилиста» лучше организована оборона – у СКА ее не увидел совсем. Игровая система не налажена»

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

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