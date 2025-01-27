Это слова главкома ВСУ 2014-2019 Муженко.На подконтрольных России территориях находится половина всех украинских природных ресурсов, уже отбила расходы на войну и «полностью окупит свои затраты на эту операцию, причем в разы по большому счету», поэтому ей заморозка выгоднее, чем Украине:Речь "об объемах тех природных ресурсов, которые там остаются.
«Россия завладела половиной ресурсов Украины. Они полностью окупили затраты на войну»
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Кому война, а кто территории, отвоёванные у бандеровцев торопятся поделить между собой, да барыши будущие подсчитывают... И сколько же все эти су@@ны дети, алигархи российские, да чиновники-федералы, бабла то получат потом!... И нас.рать всем им на!... - "Бабло надо делать! Бало надо делать!.." (с).
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20 час.
Александр Ляшенко
«Россия завладела половиной ресурсов Украины. Они полностью окупили затраты на войну», этот тезис, для укрожопых. Ресурсы бандеровцев ещё велики, и очень жаль, что невозможно их собрать в одно место над этим местом взорвать несколько "орешников".Был же геноцид евреев .сегодня необходим геноцид западенцев.
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16 час.
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