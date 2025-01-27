«Россия завладела половиной ресурсов Украины. Они полностью окупили затраты на войну»

ВУ

Владимир Уфимцев

Кому война, а кто территории, отвоёванные у бандеровцев торопятся поделить между собой, да барыши будущие подсчитывают... И сколько же все эти су@@ны дети, алигархи российские, да чиновники-федералы, бабла то получат потом!... И нас.рать всем им на!... - "Бабло надо делать! Бало надо делать!.." (с).