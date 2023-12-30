Forbes: украинские средства ПВО не достают до российских бомбардировщиков

Военный обозреватель издания Forbes Дэвид Экс отметил в своей статье, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32.
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