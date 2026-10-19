Первый замглавы Минфина может возглавить аппарат правительства, через который проходят решения перед подписью МишустинаИрина Окладникова внедряла ИИ, который помогал проверять, на что ведомства просят деньги из бюджета.
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