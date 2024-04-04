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  • Олег Самойлов
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«На запад»: в США назвали конечную точку конфликта на Украине

«На запад»: в США назвали конечную точку конфликта на Украине

Российская армия будет вынуждена дойти до западных границ Украины, если европейские страны так и не будут готовы к мирным переговорам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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