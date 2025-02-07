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«Ливерпуль» в финале Кубка лиги, «Барса» отгрузила 5 «Валенсии», крупное поражение «Интера», 879-й гол Овечкина, Эмбаппе от Ротенберга, трансфер Саласара в «Зенит» подвис, Джимми Батлер в «Голден Стэйт» и другие новости

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Комментарии
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сергей озеров
Кто это Эмбаппе? Может, э де Мбаппе?🤔
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15 час.
сергей озеров
А если защитники с вратарем будут играть в атаке,то мы будем больше забивать.)
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15 час.
КУАТ
Марсело закончил...
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14 час.
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