60 миллионов машин за 55 лет. Глава Xiaomi поздравил с этим достижением Dongfeng Motor

Лэй Цзюнь, основатель, председатель и генеральный директор Xiaomi, разместил сегодня в Weibo сообщение, в котором поздравил Dongfeng Motor с 60-миллионным автомобилем, который сошел с производственной линии.
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