Власти США отреагировали на удары Ирана вблизи консульства Штатов в Эрбиле

Белый дом прокомментировал атаку КСИР по иракскому Эрбилю вблизи от американского консульства. Власти США считают эти удары «безрассудными и неточными», как сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон.
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