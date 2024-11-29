Депутат ГД призвал отказаться от салютов на Новый год и отдать деньги бойцам СВО

Он отметил, что в прошлом году в 37 субъектах РФ ввели ограничения на фейерверки в Новый год Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложили главам российских регионов не проводить новогодние фейерверки за счет бюджета, а сэкономленные деньги направить на выплаты военным и их семьям.