Небензя: США подвели мир к угрозе терактов с помощью бытовой техники

На заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил о том, что действия американских властей и их союзников могут привести мир к угрозе терактов, осуществляемых с использованием бытовых приборов.
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