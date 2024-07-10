В Архангельской области ожидаются кратковременные дожди и грозы

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе сегодня поднимется до +18,+23 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе сегодня поднимется до +18,+23 градусовСиноптики обещают ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 15 метров в секунду.