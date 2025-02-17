Политик Мирча: после Мюнхенской конференции ЕС может отправить войска на Украину

Заместитель министра юстиции Польши Аркадиуш Мирча допустил возможность отправки войск Запада на Украину по итогам Мюнхенской конференции по безопасности и неформальной встречи лидеров ЕС в Париже, которая пройдет в понедельник.
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