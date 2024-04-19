Скорость электросамокатов на тротуарах захотели ограничить до 5 километров в час

Вопрос будут обсуждать в Госдуме Член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов направил письма в ГИБДД и Минтранс с предложением ограничить максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходных зонах на уровне 5 км/ч, об этом пишет ТАСС.